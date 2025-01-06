Ученые выявили связь между потеплением и глобальными пылевыми бурями на Красной планете.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили, что повышение температуры может спровоцировать масштабные пылевые бури на Марсе. Эти бури известны своей регулярностью и могут охватывать всю планету, создавая проблемы для космических миссий. Особенно опасны они для электроники и солнечных панелей, которые необходимы для работы марсоходов.

Исследователи выяснили, что теплые и солнечные дни на Марсе могут быть причиной возникновения крупных бурь каждые несколько лет. Это открытие может помочь в разработке методов прогнозирования сложных условий на Марсе. А это в свою очередь будет крайне важно для будущих миссий с участием астронавтов.

Хешани Пирис, аспирантка Лаборатории атмосферной и космической физики в CU Boulder, подчеркнула, что марсианская пыль очень легка и способна прилипать ко всему, что создает дополнительные сложности. По словам Пола Хейна, исследователя из той же лаборатории, важно понимать механизмы, вызывающие мелкие и региональные бури, чтобы предотвратить их перерастание в глобальные.

Данные, собранные прибором Mars Climate Sounder на борту марсианского орбитального аппарата NASA за последние 15 лет, показали, что примерно 68% крупных бурь предшествовало резкое повышение температуры на поверхности Марса. Это приводило к поднятию пыли в атмосферу.

Хешани Пирис добавила, что когда поверхность планеты нагревается, атмосфера над ней становится более плавучей и может поднимать пыль вверх. Это открытие является важной ступенькой в понимании и прогнозировании пылевых бурь на Марсе. Однако, стоит отметить, что оно не дает окончательных ответов.