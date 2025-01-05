Это очень хорошо защищенный от коррозии автомобиль.

По его словам, автомобиль получит улучшенную защиту от ржавчины. В частности, кузов будет изготовлен из более качественной стали по сравнению с Lada Granta, а также обработан антикоррозийными средствами и оцинкован.

На производственной линии днище автомобиля будет обрабатываться специальным антикоррозийным составом. Состав аналогичен тому, который используется для Lada Vesta. Кроме того, внешние части кузова также будут оцинкованы, что значительно повысит их устойчивость к коррозии.

Эксперт отметил, что благодаря этим мерам Lada Iskra будет обладать высокой антикоррозийной стойкостью. "Мы получаем действительно качественный и надежно защищенный от коррозии автомобиль", — заключил он.

Кроме того, были озвучены технические характеристики новинки. Клиренс седана составит 170 мм, а снаряженная масса — около 1100 кг. В начале производства в марте этого года уровень автоматизации сварки составит 20%, но уже через полгода планируется увеличить его до 70%. С 2026 года АвтоВАЗ планирует выпускать около 130 000 экземпляров Lada Iskra в год. Это немного больше, чем планируется в 2025 году.

Эти нововведения и улучшения делают Lada Iskra одной из самых ожидаемых моделей на рынке, обещая потребителям как качество, так и надежность.