Телескоп продолжает помогать открывать тайны Вселенной.

Это событие произошло в далёкой галактике LEDA 22057. Она находится на расстоянии около 650 миллионов световых лет от Земли в созвездии Близнецов. Фотография была опубликована как фото недели.

На изображении сверхновая SN 2024PI представляет собой бледно-голубую точку, расположенную недалеко от центра галактики. Этот объект является сверхновой типа Ia, что означает, что она возникла в результате взрыва белого карлика. Белые карлики — это очень плотные и горячие объекты, размером с Землю, но с массой, равной массе Солнца.

Чтобы белый карлик превратился в сверхновую типа Ia, он должен находиться в двойной звёздной системе. В такой системе белый карлик постепенно накапливает вещество от своего звёздного соседа. Когда масса белого карлика становится слишком большой, он не может больше поддерживать себя, и происходит мощный взрыв.

Это открытие имеет большое значение для астрономии, так как позволяет учёным изучать процессы, приводящие к взрывам сверхновых, и понимать, как эволюционируют звёзды и галактики. Наблюдения за сверхновыми типа Ia помогают астрономам лучше разбираться в структуре и истории Вселенной.