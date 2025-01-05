Это веселее, чем поиск велосипедов и светофоров.

На сайтах теперь можно встретить новый вид капчи, который предлагает не просто выбирать изображения с велосипедами или светофорами, а сыграть в легендарную игру Doom. Эта идея принадлежит Гильермо Рауху, генеральному директору компании Vercel. В его версии капчи пользователю предстоит не просто ввести текст или выбрать картинки, а пройти мини-уровень в Doom, уничтожив трех врагов в самом сложном режиме "Nightmare".

Играть придется только с помощью клавиатуры, что добавляет сложности, учитывая ограниченное количество жизней и патронов. Изначально вам дают 50 патронов, нет брони и полное здоровье. Однако для тех, кто не готов к таким испытаниям, предусмотрена возможность использовать классические чит-коды. Например, код IDKFA дает все ключи, оружие, боеприпасы и 200% брони, а IDDQD активирует режим Бога, делая вас неуязвимым.

Эта новая форма капчи является сложной и интересной, ведь она позволяет на мгновение окунуться в мир классических видеоигр прямо во время выполнения обыденных задач в интернете.