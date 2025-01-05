С новым обновлением они резервируют на устройстве почти вдвое больше места.

С каждым обновлением программного обеспечения Apple, требования к объему памяти на устройствах увеличиваются. Недавно выпущенная версия iOS 18.2 занимает уже 7 ГБ свободного места, в то время как ранее для работы системы достаточно было 4 ГБ. Это почти вдвое больше по сравнению с предыдущими версиями.

Такое увеличение объема занимаемой памяти связано с добавлением новых функций в Apple Intelligence. К примеру, ожидается, что в следующем обновлении iOS 18.4 появится значительное улучшение в работе голосового помощника Siri, что также потребует дополнительного пространства.

Это изменение касается всех устройств компании, включая iPad, iPhone и Mac. Apple утверждает, что увеличение объема памяти необходимо для обеспечения максимальной безопасности, так как все операции с данными происходят непосредственно на самом устройстве.

Хотя текущее увеличение памяти до 7 ГБ некритично, оно свидетельствует о тенденции к увеличению требований к хранению данных на устройствах Apple. Это может стать важным аспектом для пользователей, особенно тех, кто использует устройства с ограниченным объемом внутренней памяти.