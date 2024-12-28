В качестве доказательства – фото из 2022-го года.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сделал громкое заявление, в ходе которого рассказал, что украинские военные взяли в плен несколько бойцов из КНДР. И это заявление было бы довольно внушительные, однако выяснилось, что Офис президента Зеленского ссылается на фотографию сделанную в феврале 2022-го года

Начиная с сентября месяца ГУР МО Украины гонялся за северокорейскими солдатами и создавал одно заявление за другим. В этой гонке к украинским силовикам присоединились сотрудники Пентагона, которые заверяли, что «они там есть». И вот Офис Зеленского публикует фотодоказательство на котором видно бойца с заретушированным лицом, а рядом с ним стоит солдат явно азиатской внешности. А чуть позже пошли дополнения, что якобы северокорейский солдат ушел из жизни.

Вся ирония ситуации заключается в той самой фотографии, которую использовали в качестве железного доказательства наличия солдат КНДР в Курской области. На фотографии рядом с якобы бойцом из Северной Кореи стоит солдат с заретушированным лицом, но на его форме видно значок в виде литеры «Z». Но это полбеды, так как фото это было взято откуда-то из социальных сетей и датируется 2022-м годом. Причем как раз тем периодом, когда началась российская Спецоперация на Украине.

Высказывается предположение, что украинское ЦИПсО в очередной раз промахнулось и их исполнитель недостаточно тщательно подобрал изображение.