80 процентов от этих территориальных для ВСУ потерь зафиксированы в Курской области.

Украинские средства массовой информации пристально следят за продвижением российской армии и сделали подсчет освобожденной ВС РФ земли. В этот список включили занятые российскими подразделениями территории на самых разных направлениях, которые сегодня считаются наиболее активными: Покровское, Кураховское, Великоновоселское, Часовярское, Курское и прочие. При этом в медиа отмечают, что ВС РФ не только забирали, но и теряли контроль над территориями.

Выборка была взята за последние две недели, которые принесли украинской армии множество неудач. В общей сложности ВС РФ взяли под контроль почти 185 квадратных километров контролируемой украинской армией земли. При этом значительная часть приходится на Курское, Кураховское направления и к югу от города Покровск, где сейчас идет противостояние около Шевченко. Медиа не рассказывают точных цифр, разбитых по направлениям, так как ситуация там стремительно меняется.

Однако, как отмечают украинские СМИ, российская армия не только забирает территорию, но и на некоторых участках ее покидает. В качестве примера приводится ситуация с Каменским, что в Запорожской области. По уверениям медиа той стороны, ВС РФ отдали часть ранее занятой земли. Напомним, что Каменское находится к 30 км южнее от областного центра области города Запорожье, который сегодня находится под контролем украинской армии. Больше примеров СМИ Украины привести не смогли и ограничились ситуацией под Каменским, и то не указали, сколько именно территорий вернули под контроль ВСУ.