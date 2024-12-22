После очередной грамотной доразведки.

Украинская армия продолжает бить из американских РСЗО M142 HIMARS по российской территории. На этот раз под удар попал город Рыльск на западе Курской области, но всё прошло не так гладко, как на то рассчитывали ВСУ. Установку смогли сначала засечь, а после дополнительной разведки местности окончательно вычислить место развертки и нанести туда удар. Минобороны сообщает о «демонтаже» поставленной ВСУ с запада РСЗО HIMARS.

Стоит отметить, что нынешней ночью удары были нанесены не только по Сумской области, но и по целому ряду других украинских регионов. В частности, приходят сообщения, что ударом был накрыт военный эшелон в Винницкой области около железнодорожного узла Жмеренки. Об этом рассказывают местные источники и предположительно состав перевозил военную технику.

По военному аэродрому Староконстантиново в Житомирской области также нанесли удар. По сообщениям из разных источников там были поражены два топливозаправщика и команда техников. По Полтавской области также зафиксировали прилет в районе военного аэродрома, но никаких подробностей в общем доступе не имеется. Еще российские военные не обошли внимание Киев и столичную область, там всю ночь не смолкали сигналы воздушной тревоги.