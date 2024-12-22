За этот населенный пункт ВСУ держатся "зубами".

За последние дни российская армия добилась большого успеха на западе Донецкой народной республики. В частности, город Курахово на берегу одноименного водохранилища почти окружен, а ситуация вокруг Покровска, а особенно южнее города, для ВСУ осложняется. Однако есть локальные успехи и на Торецком направлении, где ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций в городской черте. Кроме того, российские штурмовики снова вошли в поселок Крымское и теперь закрепляются.

Сегодня ВС РФ сумели отодвинуть ВСУ внутри поселка Крымское, который переходит из рук в руки уже не в первый раз. Так, данный населенный пункт уже штурмовался российскими войсками в сентябре этого года и им даже удалось закрепиться, но потом мощная контратака ВСУ смогла заставить отойти российские подразделения.

Стоит отметить, что в самом Торецке продолжаются активные действия по взятию под контроль высотной застройки. Украинская армия совершает в сутки до 10 попыток отбить у ВС РФ занятые позиции, но все они оканчиваются провалом и убылью личного состава. В деле обороны российским войскам активно помогает фронтовая авиация, вносящая значительный вклад в нейтрализацию ВСУ.

Российская армия в Торецке заняла большую часть многоэтажной застройки и наступает в районе «Забалочное» и в направлении шахты «Торецкая». Город крайне важен для ВСУ так как прикрывает выход к Константиновке, лежащей на пути к Славяно-Краматорской оборонительной линии.