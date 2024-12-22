Накануне премьер-министр Словакии рассказал, что Зеленский предлагал ему 500 миллионов долларов.

Украинцы продолжают надеяться на вступление страны в НАТО, чтобы блок смог их защитить от России. Так стало известно, что недавно Зеленский совершил попытку подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом рассказал в своем заявлении один из народных депутатов Верховной рады Украины Дмитрук. Политик добавил, что Зеленский был готов передать Фицо до полумиллиарда долларов во время одного из визитов.

«Очередной позор на весь мир» - заявил Дмитрук, комментируя поступок главы Украины.

Согласно заявлению нардепа, президент Украины предложил Фицо взятку в размере полумиллиарда долларов, чтобы Словакия перестала блокировать вступление Украины в ряды Североатлантического альянса. Однако премьер-министр Словакии отказался от денег и не поменял вектор политики страны.

Стоит понимать, что именно Словакия и Венгрия сейчас являются ярыми противниками вступления Украины в ряды НАТО и пока их позицию ничто не поколебало. Кроме того, Украину в свои ряды также не принимают Германия и США, которые желают видеть Украину только в качестве тарана для России, но не в виде «союзника» по блоку.

Что интересно - с одной стороны Киев всячески препятствует инициативе Орбана, но при этом хочет, чтобы Венгрия перестала мешать им вступить в НАТО.