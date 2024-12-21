И его эффективность превосходит ракетные системы.

Спецоперация на Украине показала крайнюю эффективность дронов различных конфигураций и дала толчок к разработке дешевых средств ПВО для защиты от беспилотников. В частности, немецкая компания «Рейнметал» продемонстрировала новый сухопутный дрон, предназначенный для поражения близких сухопутных и воздушных целей. В качестве вооружения на дроне используют спарку из двух пулеметов, которые надежно поражают цели.

Немецкая система ПВО состоит из двух элементов, которые управляются одним оператором. В качестве шасси используется сухопутный дрон Mission Master XT, на который устанавливается лафет с двумя пулеметами Dillon Aero M134D типа Minigun, станцией РЛС, системами управления огнем на основе ИИ и средствами электронно-оптического обнаружения.

«Одним из основных преимуществ предлагаемого комплекса является низкая стоимость применяемых им средств поражения» - рассказывают представители фирмы-разработчика.

По заверениям разработчиков, система способна работать более эффективно, чем зенитные ракеты и при этом стоит значительно дешевле. Дрон также проходил полноценные испытания в различных климатических зонах и не вызвал нареканий. Например, все узлы дрона прекрасно перенесли жару арабской пустыни и влажность штата Нью-Йорк, США.

«Благодаря высокой мобильности на пересечённой местности и расширенным амфибийным возможностям Mission Master XT надёжно перевозит грузы весом до 1000 кг даже в самых неблагоприятных условиях» - добавляют в «Рейнметал».