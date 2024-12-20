Он обещает стать одним из самых продвинутых устройств компании.

Премьера запланирована на февраль 2024 года, сразу после празднования китайского Нового года.

Одной из главных особенностей Xiaomi 15 Ultra станет его камера. В ней будет использоваться основной сенсор на один дюйм и перископический телеобъектив с 200-мегапиксельным датчиком изображения. Этот телеобъектив позволит делать снимки с 100-кратным зумом, что значительно улучшает качество изображения по сравнению с предыдущими моделями, которые предлагали 30-кратное увеличение.

Камера также будет оснащена сенсором Samsung Isocell HP9 размером 1/1,4 дюйма. Специальная технология объединения пикселей 4х4 поможет сделать фотографии высокого качества даже при слабом освещении. Новая система искусственного интеллекта AI Fusion обеспечит четкость деталей при максимальном приближении.

Смартфон получит изогнутый 2K дисплей и встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Покупателям предложат три варианта отделки корпуса: кожа, стекловолокно или керамика.

Впервые Xiaomi включит в базовую версию своего смартфона поддержку спутниковой связи Tiantong, а топовая модель также будет поддерживать систему Beidou.

Эти данные подтверждены инсайдером Wisdom Pikachu, который ранее точно предсказал дату выхода Xiaomi 13 Ultra и появление планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.