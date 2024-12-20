Теперь она способна выдержать даже взрыв двух гранат.

Эта модель является премиальной версией популярного Land Cruiser Prado 250.

В процессе модификации Lexus GX550 были значительно укреплены кузовные панели и дверные рамки. Кроме того, автомобиль оборудован толстым баллистическим стеклом и защитой для бензобака. Шины RunFlat с усиленными боковинами установлены на 20" кованые диски, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Бронированный Lexus GX550 защищен от пуль из автоматического оружия калибром до 7.62 мм и может выдержать взрывы осколочно-фугасных гранат DM51. Для усиления безопасности в автомобиле предусмотрены такие опции, как система пожаротушения, камеры ночного видения, система подачи кислорода в салон, аварийный люк на крыше и автоматические доводчики дверей.

Что касается технических характеристик, то они остались стандартными для данной модели. Lexus GX550 оснащается мощным битурбированным двигателем V6 объемом 3,4 литра, который развивает мощность 349 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет постоянный полный привод.

Цена бронированного автомобиля Lexus GX550 не была официально объявлена. Однако известно, что подобные модификации часто удваивают, а иногда и утраивают цену исходной модели.