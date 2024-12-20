Авиалайнер превратился в настоящую рабочую лошадку.

Китайский авиалайнер COMAC C919 успешно зарекомендовал себя как надежная альтернатива зарубежным моделям Boeing 737 и Airbus A320. За полтора года эксплуатации этот самолет перевез более 1 миллиона пассажиров. С 28 мая 2023 года, когда началось его коммерческое использование, C919 стал важной частью авиаперевозок в Китае, обслуживая 15 направлений и связывая 10 крупных городов страны.

Интересный факт: миллионным пассажиром стала госпожа Линь, которая прибыла в Сиань из Шанхая на рейсе MU2158 авиакомпании China Eastern Airlines. В знак этого события ей вручили в подарок модель самолета C919.

COMAC C919 — это первый полностью самостоятельно разработанный в Китае реактивный пассажирский самолет, соответствующий международным стандартам безопасности полетов. В зависимости от конфигурации салона, он может вмещать от 158 до 192 пассажиров, а его максимальная дальность полета составляет от 4075 до 5555 километров.

По последним данным, на 19 декабря 2024 года, компания COMAC поставила уже 14 самолетов C919 трем ведущим авиакомпаниям Китая: Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines. Это подчеркивает растущее доверие к национальному производителю и его продукции на внутреннем рынке.