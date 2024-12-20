Все три экрана мультимедийной системы автомобиля будут отключены удаленно.

В России стартовали продажи нового внедорожника Rox 01 от компании Rox Motor, известного также как Stone 01 или Polestones 01. Однако появилась информация о серьезных ограничениях для тех, кто решил приобрести автомобиль через параллельный импорт, минуя официальные каналы.

Официальный импортер бренда в России, компания Sinomach, объявила, что с начала нового года все машины, ввезенные не через официальное представительство, будут заблокированы. Это означает, что владельцы таких автомобилей столкнутся с серьезными неудобствами: все три экрана мультимедийной системы автомобиля будут отключены. Это включает в себя 12,3-дюймовый дисплей для водителя, 15,7-дюймовый информационный экран на центральной панели и 15,6-дюймовый экран для развлечений, расположенный в полке для второго ряда сидений.

При попытке использования данных функций система выдаст уведомление с рекомендацией обратиться к официальным дилерам Rox для разблокировки. Однако разблокировать систему можно будет только через обращение к производителю в Китае.

Эта новость была озвучена после того, как в Москве состоялась российская презентация нового внедорожника. Таким образом, покупателям, рассматривающим возможность приобретения Rox 01 через неофициальные каналы, следует быть готовыми к возможным трудностям с эксплуатацией автомобиля.