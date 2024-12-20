Он может стать серьезным конкурентом для таких известных моделей, как Porsche Cayenne и BMW X6.

Новинка обладает превосходными характеристиками и доступной ценой, начиная от 34 250 долларов. Luxeed R7 поражает своими размерами: длина составляет 4956 мм, ширина - 1981 мм, а высота - 1634 мм. Колесная база равна 2950 мм, что обеспечивает просторный салон. Внутри автомобиля установлены современные технологии, включая 12,3-дюймовую ЖК-панель приборов и 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы.

Комфорт пассажиров обеспечивают сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Особенно стоит отметить пассажирское сиденье с функцией нулевой гравитации, 18-позиционной регулировкой и 10-точечной системой массажа. Для дополнительного удобства предусмотрена подогреваемая подставка для ног.

Luxeed R7 оснащен гибридной системой с двигателем Chery SQRH4J15 1.5T мощностью 156 л.с. и электродвигателем мощностью 271 л.с. Благодаря инновационной системе Snow Owl Intelligent Silent Range Extension System от Huawei, автомобиль может похвастаться увеличенным запасом хода до 1570 км, при этом полностью электрический запас хода составляет 251 км.

Зарядка аккумулятора от 20% до 80% занимает всего 15 минут. Максимальная скорость автомобиля достигает 200 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,4 секунды.

Таким образом, Luxeed R7 предлагает передовые технологии и высокий уровень комфорта по цене, значительно ниже своих основных конкурентов, что делает его привлекательным выбором для широкого круга автолюбителей.







