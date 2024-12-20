Агентство готовит астронавтов к высадке на Луну с новыми скафандрами и роверами.

В этом проекте участвуют проекты Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab, которые представили свои разработки в Центре космических исследований имени Джонсона в Хьюстоне. Эти испытания являются важным шагом к тому, чтобы в будущем космонавты могли высадиться на Луну и проводить там научные исследования с использованием новейших технологий и оборудования.

В процессе тестирования специалисты оценивали, как астронавты в новых скафандрах взаимодействуют с макетами лунных транспортных средств. Также проводились тренировки на случай аварийных ситуаций, чтобы проверить возможности спасения коллеги в случае необходимости.

Стив Мандей, менеджер проекта LTV, выразил удовлетворение результатами: "Мы рады видеть, что все три компании смогли представить свои макеты в такой короткий срок. Это показывает их высокую компетентность и готовность к дальнейшей работе над проектом."

В 2025 году NASA планирует запросить предложения для демонстрационной миссии, которая позволит детально проверить работу лунных транспортных средств на поверхности Луны. Это будет предшествовать миссии Artemis V, в рамках которой агентство начнет использовать эти транспортные средства для пилотируемых операций.

Программа Artemis ставит перед собой амбициозные цели: отправить на Луну астронавтов, включая представителей США и международных партнеров, для проведения научных исследований, развития технологий и экономического развития, а также подготовки к будущим миссиям на Марс.