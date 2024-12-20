Еще одна причина: перенос сроков поставок в бельгийские ВВС.

В мае 2024-го года Бельгия и Украина подписали договор о безопасности, в одном из пунктов которого Брюссель обязался передать Киеву до 30 истребителей F-16. Однако всё пошло не по плану и официальный Брюссель в лице министра обороны Людивин Дедондер приостановил этот проект. Согласно заявлению чиновницы, причиной стало отсутствие у украинской армии подготовленных техников и летчиков, способных работать с поставленными американскими истребителями.

Стоит отметить, что Бельгия входит в коалицию из трех европейских стран, которые согласились передать Украине боевые самолеты F-16. Кроме бельгийцев в коалицию включены Нидерланды и Дания, которые к тому же занимаются подготовкой тех самых техников и пилотов. Одной из причин временной отмены поставки самолетов стала задержка передачи Бельгии истребителей F-35, которые и должны были их заменить. Напомним, что Бельгия должна была поставить Украине до 30 истребителей F-16 до 2028-го года.

Кроме того, Киев должен получить от Соединенных Штатов имущество для обслуживания F-16 на общую сумму в 280 миллионов долларов. Подготовку пилотов в ряде европейских стран также никто не отменял, и летчики обучаются сейчас в основном в Румынии и Дании. В настоящий момент ВС ВСУ оперирует переданными Нидерландами F-16, которые окончательно сняли с вооружения Королевства и которые сегодня прикрывают украинское небо от российских ракет. Правда их точка базирования и сфера ответственности находится ближе к западным границам Украины.