Украина в настоящее время не располагает необходимыми ресурсами .

Всенародно избранный украинский президент Владимир Зеленский во время своего интервью французской газете Le Parisien рассказал, что в настоящий момент у Киева нет реальной возможности вернуть Крым и Донбасс военным путем. Причиной столь радикального смещения риторики украинского лидера называют военные поражения на востоке страны. Напомним, что еще летом этого года Зеленский вовсю махал шашкой и доказывал, что они смогут выбить русских к границам 1991-го года, стоит только поднапрячься, а западным союзникам выделить больше военной помощи.

«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров» - заявляет Зеленский во время интервью.

Риторика президента Украины изменялась плавно и зависела от положения на линии боевого соприкосновения. Особенно после победы Трампа над Харрис и приходом к власти ставленника республиканской партии, которая не горит желанием спонсировать Киев. В придачу ни один из планов Зеленского так и не заработал в полную силу, что также могло повлиять на положение вещей. Однако при этом на Банковой все равно не хотят обсуждать возможность мирных переговоров с Москвой на тему завершения конфликта.

Сейчас киевские чиновники затаив дыхание ждут момента инаугурации Трампа, который пообещал завершить Спецоперацию РФ за 24 часа путем одного звонка Путину. По этой же причине несмотря на провалы на Донбассе, ВСУ продолжают удерживать позиции в Курской области, чтобы Киев мог использовать этот кусок России для переговоров.