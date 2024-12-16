Характеристики авто уже известны.

19 декабря компания Huawei в сотрудничестве с Chery представит новый кроссовер Luxeed R7 EREV. Этот автомобиль сможет проехать более 1500 км без дозаправки и потребляет менее 6 литров топлива на 100 км. Стоимость новинки начинается от $34 000.

Luxeed R7 EREV — это результат совместной работы Chery и Huawei. Chery занимается разработкой и производством автомобиля, в то время как Huawei отвечает за электронику и продажи. В модельном ряду Luxeed уже есть два электромобиля: седан S7 и кроссовер R7, причём последний пользуется большим спросом — в ноябре было продано более 11 000 машин.

Новый Luxeed R7 EREV оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем, который работает как генератор, не передавая крутящий момент на колёса. Вместо этого он заряжает аккумулятор, который в свою очередь питает электродвигатель. При разряженном аккумуляторе расход топлива составляет 5,68 л на 100 км. Аккумулятор от CATL имеет ёмкость 36 кВт·ч, что позволяет проехать на электричестве до 201 км, а общий запас хода достигает 1570 км.

Этот кроссовер сравним по размерам с BMW X6 и оснащён системой помощи водителю третьего поколения от Huawei. Ожидается, что 19 декабря будут объявлены все технические характеристики и подробности о цене.