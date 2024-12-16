Пневмоподвеска, скорость 60 км/ч и «дворники» от «Нивы».

В Москве появилась уникальная новинка для юных любителей автомобилей — детский Mercedes-AMG C-класса, который может развивать скорость до 60 км/ч. Этот миниатюрный вариант популярного "Гелика" представлен в автосалоне Crystal Car и оценен в 11 миллионов рублей.

Несмотря на свои скромные размеры, автомобиль обладает впечатляющим набором характеристик. К ним относятся пневмоподвеска, электроусилитель руля, гидравлический усилитель тормозов, а также парковочные сенсоры, расположенные спереди и сзади. Для безопасности маленьких водителей предусмотрены 4х-точечные ремни безопасности.

Кроме того, автомобиль оснащен светодиодной светотехникой и карбоновыми кузовными панелями. Колеса у модели 17-дюймовые, изготовленные из легкосплавных материалов. Одной из забавных особенностей является использование щеток от отечественной "Нивы" — ВАЗ-2121.

Пока неизвестно, сколько таких детских "Гелендвагенов" доступно для покупки.