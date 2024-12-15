Intel довольно сильно отстала.

Компания Intel признала, что не ожидает большого успеха от своего нового продукта в области искусственного интеллекта, ускорителя Falcon Shores первого поколения. Всё потому, что компания уже отстает от конкурентов в этом сегменте рынка. В настоящее время Intel использует ускорители Gaudi, которые предназначены для специальных узконаправленных задач. Однако в следующем поколении, Falcon Shores, компания планирует перейти на использование GPU, подобно тому как это делают такие компании, как Nvidia и AMD.

Intel уже заявила, что новый продукт вряд ли окажет значительное влияние на рынок, даже несмотря на то, что Falcon Shores еще не был официально представлен. В компании подчеркивают, что важно уже сейчас задуматься о разработке и выпуске последующих поколений ускорителей.

Переход от Gaudi к Falcon Shores, которые будут основаны на GPU, является важным шагом для Intel. Однако в компании признают, что не стоит ожидать мгновенных результатов. Этот шаг позволит лучше понять, как работает новая платформа, каковы особенности программного обеспечения и как на это все будет реагировать рынок. Это даст возможность быстро адаптироваться и внести необходимые изменения в следующие версии продукта.

Intel подчеркивает необходимость быстрого обновления поколений ускорителей, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке. В качестве примера приводится Nvidia, которая не только лидирует на рынке ускорителей для ИИ, но и установила тенденцию ежегодного обновления своих специализированных продуктов.