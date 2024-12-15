Его уже протестировали в играх.

AMD представила новый четырёхъядерный процессор Epyc 4124P, который уже успели протестировать в играх. Этот процессор отличается тем, что, хотя и является частью серверной линейки Epyc, выполнен в формате AM5, предназначенном для настольных компьютеров.

Новинка от AMD, Epyc 4124P, не имеет аналогов в собственной линейке AM5 и является самым мощным четырёхъядерным процессором компании на сегодняшний день. В ходе тестирования в играх процессор использовался вместе с видеокартами RTX 4060 и RTX 4070 Super. Результаты показали, что процессор способен обеспечить стабильную частоту кадров от 60 кадров в секунду и выше, однако многое зависит от настроек игры и разрешения экрана.

Особенно интересны результаты тестов с видеокартой RTX 4070 Super на разрешении 1440p. При таких условиях нагрузка на видеокарту увеличивается, и в некоторых случаях процессор уже не справляется, снижая загрузку GPU до 80% и ниже. Это говорит о том, что в более требовательных условиях производительности Epyc 4124P может не хватать.

Тем не менее, в тесте Cinebench R23 процессор AMD Epyc 4124P показал результаты, сопоставимые с Intel Core i3-14100, который также имеет четыре ядра. Это подчёркивает высокую производительность нового процессора AMD в сравнении с аналогичными моделями на рынке.

Таким образом, новый четырёхъядерный процессор AMD Epyc 4124P представляет собой интересное решение для игр, особенно учитывая его уникальность в линейке AM5 и отсутствие других новых четырёхъядерных предложений от AMD.