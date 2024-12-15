По производительности Poco X7 Pro сможет дать фору многим другим флагманам.

Компания Poco готовится удивить рынок своим новым смартфоном Poco X7 Pro, который обещает стать одним из самых мощных устройств на рынке. Эта модель оснащена процессором Dimensity 9400 Ultra, что делает её одной из первых в мире с такой характеристикой.

Смартфон Poco X7 Pro получил AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 6550 мАч, а максимальная мощность зарядки достигает 90 Вт.Фронтальная камера имеет разрешение 20 мегапикселей, а основная камера оснащена датчиками на 50 и 8 мегапикселей.

Poco X7 Pro будет доступен в трёх конфигурациях памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ, предоставляя пользователям возможность выбора в зависимости от их потребностей. Устройство работает на операционной системе HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Изображения старшей модели уже появились в интернете, вызвав интерес у поклонников технологий.