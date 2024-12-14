Стоимость одного внедорожника от 16,5 млн рублей.

Автомобили доставлены в Россию через неуточненные дружественные страны. Цены на новинки варьируются от 16,5 до 20 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Все представленные модели оснащены мощным двигателем V6 с двумя турбинами, который развивает 354 лошадиные силы. Автомобили комплектуются 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода. Среди дополнительных опций в дорогих версиях предлагаются кресла с массажем, проекционный экран, панорамная крыша и адаптивная подвеска.

Lexus GX нового поколения построен на рамной платформе Toyota TNGA-F, которая также используется для таких моделей, как Toyota Land Cruiser 300, Toyota Tacoma и Toyota 4Runner. Размеры внедорожника составляют 4950 мм в длину, 1980 мм в ширину и 2000 мм в высоту, при колесной базе в 2850 мм.

Автомобили уже представлены в салонах крупных московских дилеров, таких как "Рольф" и "Бизнескар". Эти внедорожники предлагают комбинацию роскоши и технологичности, обеспечивая высокий уровень комфорта и производительности.