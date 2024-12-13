По словам премьера Венгрии, Зеленский отверг его предложение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет репутацию политика, который идет наперекор основной западной повестке и порой высказывает предложения, которые не подходят Украине или лично Зеленскому. Так Орбан заявил, что совершил звонок президенту Украины с предложением о «рождественском перемирии» на ЛБС и о массовом обмене пленными. На это сотрудники Офиса президента Украины заявили, что такого звонка не было и все это просто выдумки.

Как заявил один из сотрудников Зеленского по фамилии Литвин, подобное предложение не могло прийти, хотя обмен пленными уже прорабатывается. На этом фоне высказался сам Зеленский, который раскритиковал слова главы Венгрии и добавил, что Орбан постоянно звонит только в Кремль.





Стоит отметить, что в последнее время Зеленский старается высказываться, как можно реже и посылает в бой своих помощников. Это делается с целью сохранить как можно больше личной репутации, так как президент Украины надеется на то, что после инаугурации Трампа наступит мир с РФ и тогда придется проводить выборы президента Украины. Зеленский даже, как пишет британский «Телеграф», поссорился с Байденом и не стал снижать планку призывного возраста для мобилизации в ВСУ.