Консоль ожидается весной 2025 года.

Весной следующего года ожидается презентация новой игровой консоли Nintendo Switch 2, которая может составить серьезную конкуренцию таким гигантам, как PlayStation 5 и Xbox Series. Видео с макетом этой приставки уже появилось в сети благодаря усилиям авторов канала SwitchUp, которым удалось получить его от китайских производителей чехлов. Дизайн устройства соответствует предварительным утечкам, что позволяет предположить его подлинность.

Nintendo Switch 2 отличается от предыдущей модели увеличенным размером и восьмидюймовым экраном, что обещает более комфортную игру. Однако из-за этого консоль потеряет часть своей компактности.

Ожидается, что новинка поступит в продажу летом 2025 года. Основой для Switch 2 послужит платформа Nvidia с GPU нового поколения Ampere и архитектурными блоками от Ada Lovelace. Также будет поддерживаться технология DLSS, что значительно улучшит производительность устройства. Это должно сократить разрыв в мощности между Nintendo Switch 2 и текущими лидерами рынка.

На данный момент Nintendo Switch занимает третье место среди самых продаваемых консолей в мире, уступая только Nintendo DS и PlayStation 2. Учитывая оставшееся время до релиза и огромную базу поклонников, не исключено, что новая модель сможет выйти на первое место. Благодаря стабильной поддержке игр от Nintendo, Switch 2 имеет все шансы повторить успех своего предшественника.