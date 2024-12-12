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g1tarist
OnePlus готовит к выпуску новый смартфон Ace 5
Аккумулятор-гигант, новейший экран и топовая платформа 2024 года.

OnePlus готовит к выпуску новый смартфон Ace 5, который обещает стать одним из самых мощных и автономных устройств на рынке в 2024 году. На международном рынке гаджет представлен под названием OnePlus 13R. Кроме основной модели, компания разрабатывает также уменьшенную версию Ace 5 Mini, более продвинутую Ace 5 Pro и упрощённую версию Ace 5.

Основная модель Ace 5 получит внушительный 6,78-дюймовый экран от BOE X2 8T с технологией LTPO и разрешением 1,5К, что обеспечит отличное качество изображения. Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 8 Gen 3, а объём оперативной памяти может достигать до 16 ГБ.

Одной из ключевых особенностей новинки является её аккумулятор ёмкостью 6415 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, смартфон оснащён 50-мегапиксельной основной камерой.


#oneplus #oneplus ace 5
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