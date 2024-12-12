Идентификация планируется через мобильный номер или портал «Госуслуги».

В России предложен новый законопроект, который может повлиять на работу платформ для видеоигр, таких как Steam и GOG. Согласно информации от "Коммерсанта", скоро этот документ рассмотрят в Госдуме. Он требует, чтобы геймеры проходили обязательную идентификацию с использованием мобильного номера или через портал "Госуслуги". Также законопроект вводит новые обязанности для издателей игр и платформ цифровой дистрибуции.

Одним из ключевых моментов является усиление контроля за содержанием игр. Предлагается проводить специальную экспертизу для выявления запрещенных элементов, таких как насилие или нецензурная лексика. Издатели должны будут адаптировать свои сервисы к новым требованиям, что вызывает опасения среди участников рынка. Многие сомневаются, что иностранные компании, включая Valve, которая владеет Steam, согласятся соблюдать эти правила. Это может привести к блокировке их сервисов в России.

Кроме того, российские компании вынуждены будут нести дополнительные расходы на интеграцию с системами, такими как ЕСИА, в то время как зарубежные издатели могут избежать этих требований. Это создает неравные условия и может негативно сказаться на всей индустрии.

Тем не менее, предложенная идентификация игроков, вероятно, не отпугнет российских пользователей, так как большинство уже имеют аккаунты на "Госуслугах". Это предложение вызывает много вопросов и дискуссий среди участников рынка и пользователей.