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g1tarist
Reuters: Российские военные корабли покинули Тартус, но держаться неподалеку от побережья
Корабли вывели в целях безопасности.

Корабли ВМФ России вышли из пункта материально-технического обслуживания, проще говоря базы, в Тартусе и отошли на небольшую дистанцию от побережья. Об этом сообщает британское информационное агентство «Рейтер», которое провело анализ спутниковых снимков Сирии. Как пишет издание эти снимки были датированы 9 декабря, но сообщения об отходе российских кораблей начали поступать еще 6 числа.

Из порта Тартус отошло в море пять военных кораблей и одна субмарина, принадлежащие Российской Федерации. Сейчас они стоят на небольшом удалении от побережья Сирии и как сообщается выход кораблей сделан для обеспечения их безопасности от возможной агрессии со стороны «умеренной» оппозиции, которая пришла к власти.

«Спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают информацию, что военные корабли покинули Тартус и заняли позиции у побережья. Российский флот покинул военно-морскую базу в период с 6 по 9 декабря» - пишет «Рейтер».

Что касается базы Хмеймим в Латакии, то на момент 9 декабря точной информации не было, но российское присутствие там сохраняется. Пришедшие к власти после побега Асада оппозиционеры разного толка обещали безопасность российских баз. Мол, решаться вопрос с ними будет чуть позже и возможно после 1 марта 2025-го года, когда власть сможет взять все в свои руки.

#reuters #тартус
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