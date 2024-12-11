Демократы очень сильно настаивали на снижении призывного возраста.

Публичный отказ президента Зеленского от предложения администрации нынешнего главы Белого дома снижать призывной возраст с 25 до 18 лет нанес личное оскорбление Байдену. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Дело в том, что Байден и демократическая партия США решили надавить на Зеленского, чтобы тот снизил возраст призывников и создавал новые бригады. Однако украинский лидер решил не подрывать окончательно свой рейтинг среди простого народа и публично отказался от предложения.

Ситуация с мобилизацией на Украине крайне печальная и ТЦК не могут набрать нужное количество рекрутов для ВСУ и на этом фоне западные партнеры Зеленского предложили снизить возраст призывников до 18 лет. Одновременно Энтони Блинкен предложил Зеленскому обучить новобранцев в западных тренировочных лагерях. Однако президент Украины решил сыграть свою партию и отказался от американского предложения, и причина поступка в том, что на Украине ждут прихода к власти Трампа, который, по их мнению, завершит конфликт с Россией.

Президент Владимир Зеленский смотрит в будущее и готовится к возможным выборам нового украинского президента. По этой причине он делает публичные заявления, стремясь создать себе хоть немного положительной репутации в глазах украинской общественности.