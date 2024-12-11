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g1tarist
Зеленский заявил, что Запад должен передать ВСУ 10–12 ЗРК за счет замороженных российских активов
Это нужно для защиты воздушного пространства от российских ракет.

Всего-навсего 10 – 12 зенитно-ракетных комплексов способны закрыть украинское небо от российских ракет. А деньги для поставки ЗРК можно взять из замороженных банковских счетов, принадлежащих России. С таким заявлением выступил президент Украины Зеленский во время встречи с представителем Европарламента Ирае Гарсиа Перес, прибывшей с визитом в Киев.

Во время личной встречи с представителем ЕП, президент Зеленский высказался, что 10 – 12 систем ПВО смогли бы полностью перекрыть небо Украины и создать купол от российских ракет и дронов. Для того, чтобы купить эти системы нужно использовать замороженные еще в 2022-м году средства на счетах России в западных банках.

«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет» - заявил Зеленский.

Что интересно, западные и украинские эксперты с таким заявлением Зеленского в корне не согласны, так как считают, что такого количества ЗРК на всю Украину не хватит. А если и хватит, то защита будет только с одно стороны, в то время как российские ракеты прилетают разве, что не с запада через Польшу или Румынию. 10 – 12 зенитно-ракетных комплексов не смогут создать необходимую плотность прикрытия и как обычно их сконцентрируют на наиболее важных точка. Таких как Киев, где находится все самое важное на Украине.

«Невозможно над Украиной создать реальный зонт ПВО. Мы можем частично закрывать регионы, но далеко не все, и далеко не со всех сторон. Вся эта болтовня, что мы создали первый, второй, третий, четвёртый уровень защиты энергообъектов, оказалась тупой болтовнёй. Как оказалось, ничего не создано, мы не можем защитить энергообъекты» - высказал украинский военный эксперт Попенко.

#всу #зеленский
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