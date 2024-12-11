Он отличается редким для кабриолета четырехдверным дизайном.

Китайские автопроизводители готовятся представить новинку – первый кабриолет марки Avatr. Эта модель разработана на основе недавно анонсированного седана Avatr 06. В интернете уже появились шпионские фото нового автомобиля.

Отличительной особенностью кабриолета является его четырехдверная конструкция, что редко встречается у таких моделей. Также у автомобиля нет центральных стоек, что, по мнению экспертов из carnewschina, может снизить прочность кузова. Размеры кабриолета Avatr 06 сопоставимы с размерами базового седана: длина – 4855 мм, ширина – 1960 мм, а высота колеблется от 1450 до 1467 мм. Колесная база автомобиля составляет 2940 мм.

Предполагается, что в линейке будут доступны как полностью электрические, так и гибридные версии, однако подробности пока не разглашаются. Седан Avatr 06 оснащен системой помощи водителю Qiankun ADS 3.0 от Huawei и информационно-развлекательной системой на базе HarmonyOS.

Старт продаж и производства новой модели запланирован на начало 2025 года. Цены на автомобили стартуют от 30 000 долларов. Это станет значимым шагом для китайского автопрома в захвате новых сегментов рынка.