Судя по всему, в Китае научились обходить санкции США

Санкции США против Китая, кажется, не достигают своей цели. Недавно стало известно, что китайские компании все же получают запрещенные американские технологии. Со-основатель китайского стартапа в области искусственного интеллекта Kun Lun Nest, Су Ди, открыто заявил в своем видео, что у него есть доступ к последним моделям ускорителей Nvidia Hopper H100 и H200, а также к серверам SuperMicro. Все эти вещи находятся под санкциями и не должны поступать в Китай.

В этом году США ужесточили контроль за экспортом высокотехнологичного оборудования в Китай, особенно тех, что используются в разработке искусственного интеллекта. Однако, как показывает пример с Су Ди, китайские компании нашли способы обхода этих ограничений. Хотя масштабные поставки такого оборудования в Китай официально запрещены, некоторые партии все же проникают в страну.

Эта информация поднимает вопросы о эффективности американской санкционной политики. Если запрещенные технологии все еще попадают в Китай, значит, существуют лазейки, которые нужно устранить. Этот случай показывает, что даже строгие меры не всегда гарантируют полное прекращение торговли критически важными технологиями.