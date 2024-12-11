И всё это после уничтожения единственного в мире Lotus Evija 2000.

Пять лет назад компания Lotus анонсировала выпуск уникального гиперкара Evija. Недавно начались первые поставки этого автомобиля покупателям. Evija, впервые представленная в 2019 году, обладает впечатляющими характеристиками: четыре электромотора обеспечивают суммарную мощность более 2000 лошадиных сил. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Автомобиль может проехать до 400 км без подзарядки, благодаря аккумулятору на 70 кВт•ч.

Lotus планирует выпустить всего 130 таких машин, каждая из которых будет стоить около 2,3 миллиона долларов. Однако летом произошло несчастное событие: единственный в своем роде Lotus Evija X попал в аварию на фестивале скорости в Гудвуде. Это был большой удар для автомобильного мира, ведь таких машин больше не существует.

Таким образом, Lotus Evija не только демонстрирует новейшие достижения в области автомобилестроения, но и подчеркивает эксклюзивность и редкость таких моделей на рынке.