Однако, подробности пока не уточняются.

Ген. директор компании Skoda, Клаус Зеллмер, выразил свою поддержку идеи возобновления производства модели Skoda Yeti. В интервью для подкаста Moove, который ведет издание Auto Motor und Sport, он поделился, что всегда был любителем этого автомобиля и считает возможным его возвращение на рынок.

Зеллмер отметил, что особенно перспективной может оказаться идея запуска Skoda Yeti в Индии. По его словам, у модели есть все шансы завоевать популярность благодаря уже сложившейся базе поклонников.

Напомним, что за девять лет существования модели, с 2009 по 2017 год, было выпущено 680 000 штук этого кроссовера. Skoda Yeti отличалась уникальной конфигурацией сидений, заимствованной у Skoda Roomster, где задний ряд располагается выше обычного, что обеспечивает высокую крышу и улучшенный обзор для пассажиров.

Подробности о возможном перезапуске модели пока не разглашаются, но интерес Зеллмера к этой идее явно говорит о серьезности намерений компании.