Opel Combo Life 2022 стал доступен для покупки в России по цене от 2,2 миллиона рублей.

Opel Combo Life 2022 стал доступен для покупки в России по цене от 2,2 миллиона рублей. Этот автомобиль может стать отличной альтернативой популярному универсалу Lada Largus. Несмотря на то что Opel, как и многие другие европейские автопроизводители, прекратил свою деятельность в России в 2022 году, на рынке все еще можно найти официальные модели, поставленные до февраля того же года.

Opel Combo Life предлагается в двух вариантах: с механической коробкой передач и бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил по цене 2,2 миллиона рублей и с автоматической коробкой передач по цене 2,35 миллиона рублей. Этот автомобиль является клоном таких моделей, как Citroen Berlingo и Peugeot Partner второго поколения.

Особенностью Opel Combo Life является возможность легко снимать задний ряд сидений, что позволяет увеличить объем грузового пространства с 675 литров до 3 кубических метров.

Дилеры предлагают модели с 1,6-литровыми двигателями, как дизельными мощностью 90 лошадиных сил, так и бензиновыми.



