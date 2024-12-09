Starship отправит модернизированный ускоритель в седьмой испытательный полет.

Starship готовится к новому полету. Через семнадцать дней после своего шестого тестового запуска, компания SpaceX уже разместила на стартовой площадке своего космодрома Starbase в Техасе мощный ускоритель Super Heavy B14. Этот ускоритель будет использован для 7 тестового полета обновленной версии космического корабля Starship.

Последний тест прошел 20 ноября, и уже сейчас в интернете можно увидеть фотографии гигантского ускорителя, готовящегося к новому запуску. Следующий полет запланирован на 11 января 2025 года. На следующей неделе предстоят огневые испытания двигателя Super Heavy B14, который должен будет вывести в космос модернизированную версию Starship, известную как Starship S33 или Starship второго поколения.

От предыдущей модели Starship S33 отличается меньшим отсеком для полезной нагрузки, что позволяет увеличить количество бортового окислителя и топлива. Также в новой модели применены обновленные передние закрылки и новая компоновка теплоизоляционной "черепицы" корабля.