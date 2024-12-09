Официальные Opel Grandland X 2022 года выпуска предлагаются в трех уровнях оснащения.

В России появилась возможность приобрести автомобили Opel Grandland X 2022 года. Несмотря на уход бренда с российского рынка в прошлом году, у дилеров все еще можно найти новые кроссоверы немецкого производства. Цена стартует от 2,5 миллиона рублей.

Opel Grandland X предлагается в 3 комплектациях: Enjoy, Innovation и Cosmo. Даже стандартная версия за 2,5 миллиона рублей оснащена медиасистемой с 8" экраном, климат-контролем, 17" легкосплавными дисками и светодиодными фарами. Более дорогая версия Cosmo за 2,9 миллиона рублей включает 18" диски, систему кругового обзора и салонное зеркало с автозатемнением. Средняя комплектация стоит 2,8 миллиона рублей.

Технически, Grandland X является аналогом Peugeot 3008 и оснащен 1,6л. бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Модели с полным приводом в продаже не представлены.