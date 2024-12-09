Стекло выдержало попадание птицы на скорости более 600 км/ч.

Ростех успешно провел испытания нового типа стекла для кабины пилотов российского авиалайнера МС-21. Это стекло, называемое семиплексом, в 8 раз прочнее стандартного и способно выдержать столкновение с птицей на скорости более 600 км/ч. Такую скорость самолет развивает при снижении и посадке.

Семиплекс состоит из четырех слоев силикатного стекла, между которыми находится полимерная пленка. Кроме того, стекло оборудовано системой электрообогрева.

Не только МС-21 оснащается такими инновационными стеклами. Аналогичные технологии используются и в другом отечественном авиалайнере — SJ-100. По словам генерального директора Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Андрея Силкина, планируется значительно увеличить объемы производства стекол. Для "Суперджетов" производство увеличится в 2,5 раза, а для МС-21 — более чем в 11 раз к 2028 году.