Это лицензионная копия Mitsubishi Delica Space Gear.

Минский автомобильный завод (МАЗ) анонсировал начало производства нового минивэна, который станет лицензионной копией популярной в 90-х модели Mitsubishi Delica Space Gear. Новинка будет выпущена под брендом BMG.

Производство запланировано на территории Белоруссии, на заводе "Брестмаш", который входит в состав МАЗа. Модель, которую начнут собирать, называется Forthing Lingzhi от китайской компании DongFeng Motor. Эта машина впервые появилась на рынке в 2020 году.

Forthing Lingzhi имеет следующие размеры: длина - 5145 мм, ширина - 1720 мм, высота - 1970 мм, а колесная база составляет 3000 мм. Минивэн предлагается с различными типами двигателей. В ассортименте есть электрические моторы мощностью от 82 до 204 лошадиных сил, а также бензиновые двигатели объемом 1,6 литра (122 л.с.) и 2,0 литра (133 л.с.). Машина оснащена задним приводом, а в качестве коробки передач предлагаются как механическая, так и автоматическая версии.

Пока неизвестно, какие именно характеристики получит модель Forthing Lingzhi, собранная в Белоруссии. Ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена позже.