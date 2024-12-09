Пэт Гелсингер объяснил, что показатель выхода годных кристаллов — неправильная метрика.

Бывший руководитель Intel, Пэт Гелсингер отметил, что общепринятый метод оценки качества производства микрочипов некорректен. По его словам, не стоит оценивать эффективность производства исключительно по проценту пригодных кристаллов, так как этот показатель сильно зависит от размера кристалла. Большие кристаллы обычно имеют меньший процент пригодных изделий, в то время как меньшие — высокий.

Заявление последовало после того, как в интернете появились сообщения о серьезных проблемах с новым техпроцессом 18A в Intel. Утверждалось, что менее 10% кристаллов оказались пригодными. Компания Intel быстро отреагировала на эти слухи. Аналитик Патрик Мурхед в социальной сети X назвал эту информацию фейковой, однако разъяснил, относилось ли его заявление ко всему сообщению или только к упоминанию о компании Broadcom. Ранее сообщалось, что Broadcom не была впечатлена техпроцессом Intel и начала искать другие варианты для производства своих чипов.

Гелсингер выразил благодарность Мурхеду за помощь в "установлении истины" и высоко оценил работу своей команды над техпроцессом 18A. Он подчеркнул, что оценка процента пригодных кристаллов как показателя готовности техпроцесса без учета размера кристалла не отражает реальной картины. По его мнению, более точным показателем является плотность дефектов на кристалле.