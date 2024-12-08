По предварительным данным, нововведение может быть реализовано не ранее 2026 года.

Apple рассматривает возможность оснащения своих ноутбуков MacBook модемами 5G. Однако компания планирует использовать для этого собственно разработанный чип. По предварительным данным, нововведение может быть реализовано не ранее 2026 года.

На данный момент ноутбуки, оснащенные встроенными модемами, встречаются нечасто. Примером могут служить устройства на базе SoC Snapdragon. В Apple же предпочитают дождаться разработки собственного чипа, который уже находится на завершающей стадии. Ожидается, что этот чип впервые появится в новом iPhone SE, который выйдет весной следующего года. Стоимость чипа, по прогнозам, будет ниже, чем у аналогичных решений от Qualcomm.

Компания активно работает над созданием трех различных модемов. Первый из них будет базовым вариантом с рядом преимуществ, таких как низкое энергопотребление и возможность подключения к спутниковой связи. Однако его скорость будет ограничена 4 Гбит/с, что делает его не самым быстрым на рынке. Второй модем, который появится в 2026 году вместе с iPhone 18 Pro, будет иметь производительность на уровне продуктов Qualcomm. Третий модем, запланированный на 2027 год, нацелен на превосходство над продуктами Qualcomm по производительности и эффективности.

Таким образом, в MacBook могут быть установлены либо первый, либо второй модем, но скорее всего, второй. Это означает, что потенциальные покупатели MacBook с модемом 5G должны быть готовы к ожиданию до 2026 года.