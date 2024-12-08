Однако, цены пока никто не сообщил.

Компания OnePlus готовит к выпуску новый смартфон, который, несмотря на свои компактные размеры, обещает стать настоящим флагманом. Модель под названием Ace 5 Mini будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite.

Экран новинки имеет диагональ 6,3 дюйма. Хотя это и больше, чем у многих компактных моделей, которые обычно имеют экраны около 6 дюймов или меньше, по современным стандартам Ace 5 Mini можно считать относительно небольшим смартфоном.

Кроме того, смартфон получит экран с разрешением 1,5К и основную камеру на 50 Мп, разработанную с использованием сенсора Sony IMX906. Хотя в устройстве, вероятно, не будет телеобъектива, ожидается, что объем оперативной памяти будет достаточно большим для выполнения любых задач.

На данный момент информации о стоимости Ace 5 Mini нет, но уже ясно, что OnePlus стремится предложить пользователям флагманские характеристики в более компактном и удобном формате.