Согласно последним данным, эффективность производства этих чипов составляет менее 10%.

Intel столкнулась с серьезными трудностями в производстве чипов по новейшему техпроцессу 18A, который является ключевым для компании. Согласно последним данным, эффективность производства этих чипов составляет менее 10%. Это означает, что большинство произведенных чипов не соответствует стандартам качества, что делает массовое производство невозможным.

Техпроцесс 18A имеет огромное значение для Intel, так как компания рассчитывает на него в производстве как собственных центральных процессоров (CPU), так и чипов для других компаний. Однако текущие проблемы могут серьезно подорвать позиции Intel на рынке.

Неофициальные источники утверждают, что низкая эффективность производства уже вызвала недовольство среди партнеров Intel, включая компанию Broadcom, которая рассматривала возможность использования этого техпроцесса для своих чипов.

В свете этих проблем не исключено, что Intel может рассмотреть вариант продажи своего подразделения Intel Foundry, о чем компания уже делала заявления ранее. Важно отметить, что производство мобильных процессоров Lunar Lake полностью перешло к компании TSMC, а производство Arrow Lake-S также частично осуществляется TSMC.

Эти сложности ставят под вопрос будущее Intel в области производства чипов и могут привести к значительным изменениям в стратегии компании на глобальном рынке.