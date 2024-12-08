Apple Mac mini уже известен своими компактными размерами, но, как выяснилось, он мог быть еще меньше. Однако, использование более мощного чипа SoC M4 Pro привело к необходимости усиления системы охлаждения, что, в свою очередь, увеличило размер устройства. Если бы в модели использовался только базовый чип M4, размеры Mac mini могли бы быть сокращены без ущерба для эффективности охлаждения.
Компания Apple подчеркивает, что Mac mini занимает важное место в ассортименте продукции Mac. Разработчики уделили много времени и усилий, чтобы сделать устройство не только функциональным, но и экологичным. Этот компьютер стал первым в истории Apple, который не имеет выбросов углерода на этапе производства. Кроме того, в его создании использованы переработанные материалы: 100% переработанный цинк и медь для внутренних компонентов, а также 80% переработанной стали для изготовления логотипа Apple.
Изначально дизайнеры Apple предложили еще более маленький вариант Mac mini, но выбор в пользу чипа M4 Pro заставил их пересмотреть размеры устройства из-за требований к охлаждению. Это решение позволило сохранить высокую производительность Mac mini при сохранении его компактности насколько это возможно.