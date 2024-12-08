Проблемой стал нагрев SoC M4 Pro.

Apple Mac mini уже известен своими компактными размерами, но, как выяснилось, он мог быть еще меньше. Однако, использование более мощного чипа SoC M4 Pro привело к необходимости усиления системы охлаждения, что, в свою очередь, увеличило размер устройства. Если бы в модели использовался только базовый чип M4, размеры Mac mini могли бы быть сокращены без ущерба для эффективности охлаждения.

Компания Apple подчеркивает, что Mac mini занимает важное место в ассортименте продукции Mac. Разработчики уделили много времени и усилий, чтобы сделать устройство не только функциональным, но и экологичным. Этот компьютер стал первым в истории Apple, который не имеет выбросов углерода на этапе производства. Кроме того, в его создании использованы переработанные материалы: 100% переработанный цинк и медь для внутренних компонентов, а также 80% переработанной стали для изготовления логотипа Apple.

Изначально дизайнеры Apple предложили еще более маленький вариант Mac mini, но выбор в пользу чипа M4 Pro заставил их пересмотреть размеры устройства из-за требований к охлаждению. Это решение позволило сохранить высокую производительность Mac mini при сохранении его компактности насколько это возможно.