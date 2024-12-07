В автомобиль добавили спортивного стиля, но мощнее он не стал.

На международной выставке Kuala Lumpur International Mobility Show был представлен новый седан Proton S70 Concept. Эта модель является спортивной версией известного в России и Белоруссии автомобиля Geely Emgrand, также известного как Belgee S50. Новинка отличается аэродинамическими элементами: сплиттером на переднем бампере, новыми накладками на пороги и имитацией диффузора сзади. Кроме того, автомобиль оснащен 18-дюймовыми колесными дисками и шинами Bridgestone Potenza RE004 Adrenalin размером 235/40.

Хотя внешний вид Proton S70 Concept стал более агрессивным, технические характеристики остались прежними. Автомобиль оборудован 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Передняя подвеска выполнена по типу McPherson, а задняя представляет собой торсионную балку.

Интересно, что, несмотря на спортивные нововведения, Proton S70 Concept не будет выпущен в серию. Однако предполагается, что похожий аэродинамический обвес может быть предложен в качестве дополнительной опции для стандартной модели Proton S70.