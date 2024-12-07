Предзаказы на флагманский кроссовер принимаются с середины ноября.

Новый флагман от Chery, кроссовер Tiggo 9, скоро появится в продаже в России. С 17 декабря автомобиль можно будет приобрести по цене от 4,19 млн рублей для тех, кто успеет внести предоплату в размере 30 тысяч рублей уже с середины ноября.

Tiggo 9 оборудован 2,0л. бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил и 8-ступенчатой АКПП. Автомобиль имеет полный привод, который работает на основе электронно управляемой многодисковой муфты. Кроме того, в оснащение входят система автоматической парковки и телематическая система, позволяющая обновлять программное обеспечение автомобиля дистанционно.

Chery также предоставляет пятилетнюю гарантию на новый кроссовер или до 150 тысяч километров пробега. Хотя точные цены на все комплектации пока не объявлены, уже известно, что стартовая цена составит около 4,2 миллиона рублей.

Компания Chery планирует значительно обновить свой модельный ряд в России к 2025 году, что обещает еще больше интересных предложений для российских автолюбителей.