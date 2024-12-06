Бренды адаптируются к новым реалиям рынка.

Ведущие европейские компании в области аэрокосмической промышленности, такие как Airbus, Thales и Leonardo, объединяют усилия для создания новой спутниковой компании. Этот шаг направлен на конкуренцию с американской сетью Starlink, принадлежащей Илону Маску. Новый проект получил название "Бромо", в честь известного индонезийского вулкана, и предполагает формирование отдельной структуры в Европе для производства спутников.

Обсуждение вопроса о создании компании уже достигло стадии, на которой обсуждается предпочтительная структура объединения. Она не будет ограничиваться покупкой активов одним партнером у других. Роберто Чинголани, ген. директор Leonardo, сообщил, что новая компания будет построена по примеру компании MBDA (была создана в 2001 году и сейчас принадлежит Airbus, BAE и Leonardo).

Традиционно европейские производители спутников специализировались на создании сложных аппаратов для геостационарной орбиты. Однако они столкнулись с конкуренцией со стороны более дешевых малых спутников, работающих на низких орбитах. Чинголани отмечает, что спутники составляют 75% от всей космической экономики, что делает адаптацию к новым условиям рынка критически важной.

В то же время в Airbus и Thales проходят переговоры об уменьшении рабочих мест, что вызвано необходимостью оптимизации расходов. В Airbus планируется сократить около 2500 мест, а в Thales — 1300. Эти меры связаны с убытками, которые Airbus понесла недавно, на сумму 1,5 миллиарда евро.

Создание новой космической компании потребует времени, но, по словам Чинголани, это будет многоэтапный процесс, направленный на стабилизацию и укрепление европейского космического сектора в условиях жесткой конкуренции.