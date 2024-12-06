По цене в данный момент лидирует Geely.

В Башкирии значительно упали цены на подержанные автомобили из Китая. По данным сервиса "Авито Авто", за последний год стоимость таких машин снизилась почти на 47%, достигнув в среднем одного миллиона рублей. Это связано с увеличением количества предложений на вторичном рынке, которое с января по октябрь выросло на 60,5%.

Среди китайских брендов на рынке подержанных авто в регионе наибольшую популярность имеет Geely. Эта марка занимает 22,2% от всех объявлений. Следом идут Lifan и Chery с долями 21,8% и 20,4% соответственно. В пятерку лидеров также входят Great Wall и Haval с 7,4% и 6,4%.

Что касается конкретных моделей, то на первом месте по популярности находится Lifan Solano, который составляет 8,4% от всех объявлений о продаже. За ним следуют Chery Tiggo (T11) с 5,1% и Lifan X60 с 4,8%. В пятерку самых востребованных моделей также входят Geely MK Cross и Emgrand EC7, занимающие 4,6% и 4,1% рынка соответственно.

Эти данные подчеркивают значительные изменения на рынке подержанных автомобилей в Башкирии, особенно среди китайских марок, которые становятся все более доступными для покупателей.